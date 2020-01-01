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Молчанов и Манафов выступят на Челленджере в Казахстане

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Денис Молчанов и его напарник стали первыми номерами посева парного турнира.
Владислав Манафов
Владислав Манафов
ФТУ

Двое украинских теннисистов сыграют на турнире АТР серии Челленджер Forte 1000 Challenger в казахстанском Нур-Султане в парном разряде.

Денис Молчанов и его напарник, казахстанский теннисист Александр Недовесов, стали первыми номерами посева и в первом раунде сыграют против пары из Казахстана Сагадат Аяп — Даниил Озерной.

Владислав Манафов в паре с еще одним казахстанцем Григорием Ломакиным в посев не попали. Их первыми соперниками на турнире в Нур-Султане будут россиянин Павел Котов и У Тунлинь из Тайваня.

Манафов также сыграет в одиночном разряде, где начнет турнир с квалификации под восьмым номером посева. Соперником украинца в первом матче будет Сергей Фомин из Узбекистана.

Напоминаем, что Молчанов и Недовесов в этом году выиграли уже два чемпионских титула на турнирах серии Челленджер. 

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Теги: ATP, Челленджер, Денис Молчанов
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