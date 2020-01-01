Орлов не прошел квалификацию турнира Тура АТР в Сингапуре

Владислав Орлов уступил американскому теннисисту Роберту Гэллоуэю.

Украинский теннисист Владислав Орлов проиграл матч первого раунда квалификации турнира Тура АТР в Сингапуре американцу Роберту Гэллоуэю.

В первом сете Орлов проиграл первый же гейм на своей подаче и в последствии отыграться не смог, уступив сет со счетом 4:6. А во второй партии украинскому теннисисту удалось какое-то время лидировать, однако при счете 3:2 Орлов проиграл три гейма подряд и отыграться уже не сумел, выиграв лишь один гейм — 4:6 и дальше проходит американский теннисист.

В этом матче Виталий Орлов подал один эйс против семи, совепршил шесть двойных ошибок против трех и выиграл единственный брейк-пойнт против трех из восьми у Гэллоуэя.