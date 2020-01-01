Переключиться на мобильную версию

Орлов не прошел квалификацию турнира Тура АТР в Сингапуре

Комментариев: 0
Владислав Орлов уступил американскому теннисисту Роберту Гэллоуэю.
Виталий Орлов
Виталий Орлов
ФТУ

Украинский теннисист Владислав Орлов проиграл матч первого раунда квалификации турнира Тура АТР в Сингапуре американцу Роберту Гэллоуэю.

В первом сете Орлов проиграл первый же гейм на  своей подаче и в последствии отыграться не смог, уступив сет со счетом 4:6. А во второй партии украинскому теннисисту удалось какое-то время лидировать, однако при счете 3:2 Орлов проиграл три гейма подряд и отыграться уже не сумел, выиграв лишь один гейм — 4:6 и дальше проходит американский теннисист.

В этом матче Виталий Орлов подал один эйс против семи, совепршил шесть двойных ошибок против трех и выиграл единственный брейк-пойнт против трех из восьми у Гэллоуэя.

Поделись:
Теги: ATP, Сингапур
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь