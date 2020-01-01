Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Аделаиде

Леся Цуренко сыграет на очередном австралийском турнире.

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет на турнире WTA Adelaide International, который пройдет в австралийской Аделаиде с 21 по 27 февраля.

Участие в этом турнире Цуренко начнет с квалификации, в первом раунде которой сыграет против австралийской теннисистки Астры Шарма. В случае победы, во тором раунде квалификации соперницей Цуренко будет победительница матча между итальянкой Джазмин Паолини и теннисисткой из США Асией Мухаммад.

Напоминаем, что для Леси Цуренко турнир Adelaide Intaenational – третьи соревнования в Австралии в этом году. На двух предыдущих турнирах Gippsland Trophy и Philip Island Trophy украинка не заходила дальше первого раунда основной сетки.