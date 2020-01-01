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Цуренко выступит в квалификации турнира WTA в Аделаиде

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Леся Цуренко сыграет на очередном австралийском турнире.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет на турнире WTA Adelaide International, который пройдет в австралийской Аделаиде с 21 по 27 февраля.

Участие в этом турнире Цуренко начнет с квалификации, в первом раунде которой сыграет против австралийской теннисистки Астры Шарма. В случае победы, во тором раунде квалификации соперницей Цуренко будет победительница матча между итальянкой Джазмин Паолини и теннисисткой из США Асией Мухаммад.

Напоминаем, что для Леси Цуренко турнир Adelaide Intaenational – третьи соревнования в Австралии в этом году. На двух предыдущих турнирах Gippsland Trophy и Philip Island Trophy  украинка не заходила дальше первого раунда основной сетки.

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Теги: WTA, Леся Цуренко
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