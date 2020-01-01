Брэди: Считаю, что выиграть турнир Большого Шлема реально

Дженнифер Брэди прокомментировала финальный матч Australian Ope.

Американская теннисистка Дженнифер Брэди прокомментировала финальный матч Australian Open, в котором она уступила японке Наоми Осаке.

По словам Брэди, она может и дальше играть на этом уровне и выигрывать мэйджоры.

«Думаю, мы обе волновались во время матча, особенно я, и я знала, что так будет. К середине второго сета я стала успокаиваться, но, к сожалению, так и не смогла показать свой лучший теннис. Да, я вела 40-15 в десятом гейме первого сета, но начала ошибаться с бэкхенда, допустила двойную. Я старалась действовать по-разному, но не сумела сконцентрироваться на своём преимуществе.

Мне кажется, я могу играть на этом уровне, и считаю, что выиграть турнир Большого Шлема реально. У меня не получилось сделать это в этот раз, я нервничала, но покидая корт, я подумала: "А было не так уже и плохо". Если бы меня спросили год назад, я бы и не подумала, что такое возможно, я бы сравнила своё участие в финале с полётом на Марс. Но я комфортно себя ощущаю на этом уровне», - приводит слова американской теннисистки Большой теннис Украины.

Напоминаем, что для Дженнифер Брэди финал Australian Open стал первым финалом мэйджора в карьере.