Переключиться на мобильную версию

Брэди: Считаю, что выиграть турнир Большого Шлема реально

Комментариев: 0
Дженнифер Брэди прокомментировала финальный матч Australian Ope.
Дженнифер Брэди
Дженнифер Брэди
Getty Images

Американская теннисистка Дженнифер Брэди прокомментировала финальный матч Australian Open, в котором она уступила японке Наоми Осаке.

По словам Брэди, она может и дальше играть на этом уровне и выигрывать мэйджоры.

«Думаю, мы обе волновались во время матча, особенно я, и я знала, что так будет. К середине второго сета я стала успокаиваться, но, к сожалению, так и не смогла показать свой лучший теннис. Да, я вела 40-15 в десятом гейме первого сета, но начала ошибаться с бэкхенда, допустила двойную. Я старалась действовать по-разному, но не сумела сконцентрироваться на своём преимуществе.

Мне кажется, я могу играть на этом уровне, и считаю, что выиграть турнир Большого Шлема реально. У меня не получилось сделать это в этот раз, я нервничала, но покидая корт, я подумала: "А было не так уже и плохо". Если бы меня спросили год назад, я бы и не подумала, что такое возможно, я бы сравнила своё участие в финале с полётом на Марс. Но я комфортно себя ощущаю на этом уровне», - приводит слова американской теннисистки Большой теннис Украины.

Напоминаем, что для Дженнифер Брэди финал Australian Open стал первым финалом мэйджора в карьере.

Поделись:
Теги: Australian Open, WTA, Дженнифер Брэди
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь