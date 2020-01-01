Осака: Перед матчем говорила себе, что не смогу хорошо играть

Двукратная чемпионка Australian Open прокомментировала финал против Дженнифер Брэди.

Новоиспеченная двукратная чемпионка Australian Open Наоми Осака прокомментировала финальный матч австралийского мэйджора против американской теннисистки Дженнифер Брэди.

По словам Осаки, она нервничала и перед матчем, и во время него.

«Сегодня была скорее ментальная битва. Думаю, мы обе нервничали. Я не могу говорить за неё, но я невероятно нервничала. Перед матчем я говорила себе, что не смогу хорошо играть. Мне не стоит давить на себя, чтобы я играла идеально, а нужно просто бороться за каждое очко. Почему я нервничала? Думаю, из-за того, что хотела выиграть титул. Ты не выходишь на финал и не хочешь стать финалистом. Для меня каждое выступление на турнире Большого Шлема - это возможность выиграть титул. Возможно, я возложила на себя слишком много давления, но сейчас со мной это работает» - приводит слова японской теннисистки Большой теннис Украины.

Победа над Брэди стала вторым чемпионским титулом Осаки на Australioan Open за два года.