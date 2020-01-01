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Наоми Осака — Дженнифер Брэди: видеообзор финала Australian Open

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Осака стала двукратной чемпионкой австралийского мэйджора.

Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака со счетом 6:3, 6:4 обыграла американку Дженнифер Брэди в финале Australian Open.

В финальной встрече Осака подала шесть эйсов против двух, сделала две двойные ошибки против четырех и выиграла четыре брейк-пойнта из пяти против двух из четырех у Брэди.

Эта победа на Australian Open стала для японской теннисистки второй в карьере. В прошлый раз она побеждала на австралийском мэйджоре два года назад, в 2019 году.

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Теги: WTA, Australian Open, Дженнифер Брэди, Наоми Осака, финал
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