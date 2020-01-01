Наоми Осака — Дженнифер Брэди: видеообзор финала Australian Open

Осака стала двукратной чемпионкой австралийского мэйджора.

Наоми Осака Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака со счетом 6:3, 6:4 обыграла американку Дженнифер Брэди в финале Australian Open.

В финальной встрече Осака подала шесть эйсов против двух, сделала две двойные ошибки против четырех и выиграла четыре брейк-пойнта из пяти против двух из четырех у Брэди.

Эта победа на Australian Open стала для японской теннисистки второй в карьере. В прошлый раз она побеждала на австралийском мэйджоре два года назад, в 2019 году.