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Наоми Осака стала чемпионкой Australian Open

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Третья ракетка мира второй раз в карьере стала победительницей этого турнира.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японка Наоми Осака обыграла представительницу США Дженнифер Брэди в финале Australian Open.

Поединок длился 1 час 19 минут. За это время японка сделала шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Ее сопернице удалось совершить два эйса, она допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав два брейк-поинта из четырех.

Финал, Australian Open
Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) 6:4, 6:3

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Теги: Australian Open, Наоми Осака
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