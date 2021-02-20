Наоми Осака стала чемпионкой Australian Open
Третья ракетка мира второй раз в карьере стала победительницей этого турнира.
Японка Наоми Осака обыграла представительницу США Дженнифер Брэди в финале Australian Open.
Поединок длился 1 час 19 минут. За это время японка сделала шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.
Ее сопернице удалось совершить два эйса, она допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав два брейк-поинта из четырех.
✨ Osaka shines in Melbourne once more ✨@naomiosaka is an #AusOpen champion for the second time.#AO2021 pic.twitter.com/LrZCX4XfJ6— #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021
Финал, Australian Open
Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) 6:4, 6:3
Полная версия правил