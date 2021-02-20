Наоми Осака стала чемпионкой Australian Open

Третья ракетка мира второй раз в карьере стала победительницей этого турнира.

Японка Наоми Осака обыграла представительницу США Дженнифер Брэди в финале Australian Open.

Поединок длился 1 час 19 минут. За это время японка сделала шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Ее сопернице удалось совершить два эйса, она допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав два брейк-поинта из четырех.

Финал, Australian Open

Наоми Осака (Япония) – Дженнифер Брэди (США) 6:4, 6:3