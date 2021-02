Наоми Осака стала чемпионкой Australian Open

Японка Наоми Осака обыграла представительницу США Дженнифер Брэди в финале Australian Open.

Поединок длился 1 час 19 минут. За это время японка сделала шесть подач навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Ее сопернице удалось совершить два эйса, она допустила четыре двойные ошибки, при этом реализовав два брейк-поинта из четырех.

✨ Osaka shines in Melbourne once more ✨@naomiosaka is an #AusOpen champion for the second time.#AO2021 pic.twitter.com/LrZCX4XfJ6