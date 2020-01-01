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Свитолина и Монфис сделали перерыв в отношениях

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Пара решила немного отдохнуть друг от друга.
Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис
instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в сторис Instagram сообщила, что прекращает отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

“Всем привет! Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но...

Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью.

Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль“, - гласит заявление.

Аналогичный пост появился в сторис Монфиса.

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Теги: Элина Свитолина, Монфис
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