Свитолина и Монфис сделали перерыв в отношениях
Пара решила немного отдохнуть друг от друга.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в сторис Instagram сообщила, что прекращает отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
“Всем привет! Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но...
Просто два лучших друга поняли, что нужно разойтись и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью.
Больше никаких комментариев мы давать не будем и заранее благодарим за уважение к личной жизни. Элина и Гаэль“, - гласит заявление.
Аналогичный пост появился в сторис Монфиса.
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