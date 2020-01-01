Калинина зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира в Орландо

Украинка уступила американке Лью.

В четвертьфинальном матче турнира ITF W25 в Орландо украинская теннисистка Ангелина Калинина, посеянная под шестым номером, потерпела поражение и вылетела из соревнований

Наша соотечественница уступила американке Клэр Лью.

Представительница США не оставила украинке никаких шансов. Ангелина выиграла всего три гейма в двух сетах.

Орландо (штат Флорида, США). 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Клэр Лью (США) 0:2 (2:6, 1:6)