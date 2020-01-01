Переключиться на мобильную версию

Калинина зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира в Орландо

Комментариев: 0
Украинка уступила американке Лью.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

В четвертьфинальном матче турнира ITF W25 в Орландо украинская теннисистка Ангелина Калинина, посеянная под шестым номером, потерпела поражение и вылетела из соревнований

Наша соотечественница уступила американке Клэр Лью.

Представительница США не оставила украинке никаких шансов. Ангелина выиграла всего три гейма в двух сетах.

Орландо (штат Флорида, США). 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Клэр Лью (США) 0:2 (2:6, 1:6)

Поделись:
Теги: Ангелина Калинина, Клэр Лью, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь