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Костюк и Козлова отказались от нескольких ближайших турниров WTA

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Украинки выбыли из заявок на турниры WTA в марте.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова решили сняться с ряда мартовских турниров, в которых планировали поучаствовать ранее.

Об этом сообщает БТУ.

18-летняя Костюк выбыла из заявки турнира WTA 250 в французском Лионе, но в то же время она планирует выступить на соревновании WTA 1000 в Майами, которое стартует 23 марта.

26-летняя Козлова тоже хотела сыграть в Лионе, но покинула заявку. Кроме того, она не поучаствует в мексиканской Гвадалахаре.

В последний раз Катерина выступала еще на Ролан Гаррос в начале октября.

Марта в данный момент находится на 78-й строчке рейтинга WTA, Козлова занимает 106-е место.

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Теги: Марта Костюк, Катерина Козлова, WTA
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