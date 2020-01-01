Костюк и Козлова отказались от нескольких ближайших турниров WTA

Украинки выбыли из заявок на турниры WTA в марте.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова решили сняться с ряда мартовских турниров, в которых планировали поучаствовать ранее.

Об этом сообщает БТУ.

18-летняя Костюк выбыла из заявки турнира WTA 250 в французском Лионе, но в то же время она планирует выступить на соревновании WTA 1000 в Майами, которое стартует 23 марта.

26-летняя Козлова тоже хотела сыграть в Лионе, но покинула заявку. Кроме того, она не поучаствует в мексиканской Гвадалахаре.

В последний раз Катерина выступала еще на Ролан Гаррос в начале октября.

Марта в данный момент находится на 78-й строчке рейтинга WTA, Козлова занимает 106-е место.