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Марченко вылетел из Челленджера в Италии на стадии четвертьфинала

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Украинец уступил экс-18 ракетке мира.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко завершил свои выступления на крупном челленджере ATP c призовым фондом  132 280€  Biella Challenger Indoor 2 в Италии.

Он проиграл итальянцу Андреасу Сеппи в четвертьфинале челленджера в двух сетах 4:6, 5:7.

В первом сете все решил один брейк Сеппи, а вот во втором итальянец сходу вышел вперед 4:0, но Марченко сумел переломить ход игры и сравнял счет – 5:5. Правда, после этого Сеппи сделал еще один брейк и на своей подаче довел игру до победы.

Марченко в итоге реализовал 2 брейкпоинта из 2, тогда как Сеппи воспользовался 4 шансами на брейк из 11.

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Теги: Илья Марченко, ATP
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