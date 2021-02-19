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Медведев разгромил Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

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В финальном матче россиянину предстоит сыграть против первой ракетки мира.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Getty Images

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился достаточно легкой победой Медведева в трех сетах. По ходу поединка россиянин подал 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9-ти брейк-поинта. Его соперник трижды подал навылет, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 из 9-ти брейк-поинта.

Australian Open, мужчины.
Полуфинал.

Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 6:2, 7:5

Таким образом, Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и во второй раз сыграет в финале турнира Большого шлема. Ранее он выходил в финал US Open-2019, где проиграл Рафаэлю Надалю.

В финале AO-2021 Медведеву предстоит сыграть против Новака Джоковича, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.

Отметим, что на данный момент Медведев уже гарантировал себе третью строчку мирового рейтинга.

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Теги: Даниил Медведев, Australia Open
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