Медведев разгромил Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.
Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился достаточно легкой победой Медведева в трех сетах. По ходу поединка россиянин подал 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9-ти брейк-поинта. Его соперник трижды подал навылет, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 из 9-ти брейк-поинта.
Australian Open, мужчины.
Полуфинал.
Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 6:2, 7:5
The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed 💯#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
Таким образом, Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и во второй раз сыграет в финале турнира Большого шлема. Ранее он выходил в финал US Open-2019, где проиграл Рафаэлю Надалю.
В финале AO-2021 Медведеву предстоит сыграть против Новака Джоковича, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.
Extra! Extra! 🗞— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
Your #AO2021 Men's Singles final is set 👀@Kia_Worldwide | #Kia | #MovementThatInspires | #KiaTennis | #AusOpen pic.twitter.com/54n6WtDwhM
Отметим, что на данный момент Медведев уже гарантировал себе третью строчку мирового рейтинга.
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