Медведев разгромил Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился достаточно легкой победой Медведева в трех сетах. По ходу поединка россиянин подал 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9-ти брейк-поинта. Его соперник трижды подал навылет, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 из 9-ти брейк-поинта.

Australian Open, мужчины.

Полуфинал.

Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 6:2, 7:5

