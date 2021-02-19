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Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд на Australian Open

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Теннисистки выиграли свой второй ТБШ в паре.
Элизе Мертенс и Арина Соболенко
Элизе Мертенс и Арина Соболенко
Getty Images

В рамках парного разряда Australian Open состоялся финальный матч.

В этом поединке пара Арины Соболенко и Элизе Мертенс уверенно обыграли Барбору Крейчикову и Катерину Синякову, став чемпионками турнира.

Australian Open, парный разряд.
Финал.

Элизе Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь) - Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час 21 минуту. По ходу встречи будущие победительницы совершили 5 эйсов, реализовали 4 из 8-ми брейк-поинта и ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 1 из 11-ти брейк-поинта.

Отметим, что для теннисисток это уже пятый общий титул и второй на турнирах Большого шлема. Ранее они выиграли US Open-2019.

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Теги: Элизе Мертенс, Арина Соболенко, Australian Open
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