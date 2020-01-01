Брэди: Не знаю, что буду чувствовать во время финала Australian Open

Дженифер Брэди прокомментировала свой выход в финал австралийского мэйджора.

Американская теннисистка Дженнифер Брэди прокомментировала свой первый в карьере выход в финал турнира Большого Шлема.

По словам Брэди, ей может помочь то, что она уже играла против Наоми Осаки в полуфинале прошлогоднего US Open.

«Не знаю, что буду чувствовать в субботу. Постараюсь просто насладиться моментом, просто сыграть в теннис и не думать о чем-то большем. Надо будет попытаться контролировать эмоции. У нас был хороший полуфинал на US Open. Тогда, к сожалению, не было болельщиков, но в субботу они будут — это будет очень интересно», - приводит слова американки TennisActu.

Напоминаем, что в полуфинальном матче Australian Open Дженнифер Брэди обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.