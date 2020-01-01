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Уильямс: У меня были возможности победить - просто допустила очень много ошибок

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Серена Уильямс прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open от японской теннисистки Наоми Осаки.

По словам Уильямс, сегодня она могла побеждать,, однако у нее было очень много ошибок.

«Разницу в сегодняшнем матче составили ошибки. Я допустила слишком много ошибок… Если честно, у меня были возможности победить, я могла лидировать и 5-0. Просто я допустила очень много ошибок… Могла ли я подумать, что ни разу не забью навылет с форхенда в первом сете? Да уж, зато невынужденных было так много. Это был день больших ошибок для меня. Не знаю… Ошибки тут, ошибки там, простые ошибки, я даже не бежала в этот момент, очень, очень простые ошибки», - сказала американка на пресс-конференции.

Напоминаем, что Осака обыграла Уильямс в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. 

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Теги: WTA, Australian Open, Серена Уильямc, Наоми Осака
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