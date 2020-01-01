Осака: Было страшно подавать и видеть Серену на той стороне корта

Наоми Осака рассказала о подачах в полуфинале Australian Open.

Японская теннисистка Наоми Осака объяснила, почему в матче полуфинала Australian Open против Серены Уильямс у нее были проблемы с подачей.

По словам Осаки, она боялась выполнять против американской теннисистки слишком мягкие подачи.

«Было страшно подавать в первом гейме и видеть Серену на той половине корта. Думаю, что я стала делать много ошибок, потому что начала думать, мол, а что будет делать она, если я ударю слишком мягко. Почему мне было страшно подавать? Потому что я выросла на этих матчах и видела, что делает Серена, если кто-то подает слишком мягко. Думаю, это еще одна причина, почему моя подача была сегодня настолько плохой, я ударяла сильнее, чем стоило. Каждый раз, когда я играю с Сереной, то я знаю, что точно запомню этот матч», приводит слова Осаки Большой теннис Украины.

Напоминаем, что Наоми Осака вышла в финал Australian Open, где сыграет против американской теннисистки Дженнифер Брэди.