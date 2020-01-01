Переключиться на мобильную версию

Джокович: Не собираюсь передавать молодежи лидерство прямо в руки

Комментариев: 0
Первая ракетка мира не собирается сдавать свою позицию без борьбы.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович накануне финала Australian Open поделился мнением о прогрессе молодых теннисистов, который они продемонстрировали на австралийском мэйджоре.

По словам Джоковича, он с уважением относится с молодежи, но и сам будет бороться, чтобы отстоять свою лидирующую позицию.

«Если говорить о потенциальных соперниках, Медведеве и Циципасе, то мы слышим очень много разговоров о том, как молодые теннисисты догоняют Большую Тройку. В реальности же этого не происходит. Мы можем хоть целый день говорить о том, как они близки, но со всем уважением, им нужно еще много работать. В будущем они точно будут лидерами тенниса, но я не собираюсь передавать им это лидерство прямо в руки. Я буду заставлять их рвать задницу, чтобы добиться этого. С кем бы я не сыграл в финале, это будет топ-игрок. Чтобы победить в таком матче в борьбе за один из самых важных титулов, нужно быть лучше всех. Я точно сделаю все, чтобы быть этим игроком в воскресенье», - приводит слова сербского теннисиста Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сегодня Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв россиянина Аслана Карацева.  

Поделись:
Теги: АТР, Новак Джокович, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь