Джокович: Не собираюсь передавать молодежи лидерство прямо в руки

Первая ракетка мира не собирается сдавать свою позицию без борьбы.

Сербский теннисист Новак Джокович накануне финала Australian Open поделился мнением о прогрессе молодых теннисистов, который они продемонстрировали на австралийском мэйджоре.

По словам Джоковича, он с уважением относится с молодежи, но и сам будет бороться, чтобы отстоять свою лидирующую позицию.

«Если говорить о потенциальных соперниках, Медведеве и Циципасе, то мы слышим очень много разговоров о том, как молодые теннисисты догоняют Большую Тройку. В реальности же этого не происходит. Мы можем хоть целый день говорить о том, как они близки, но со всем уважением, им нужно еще много работать. В будущем они точно будут лидерами тенниса, но я не собираюсь передавать им это лидерство прямо в руки. Я буду заставлять их рвать задницу, чтобы добиться этого. С кем бы я не сыграл в финале, это будет топ-игрок. Чтобы победить в таком матче в борьбе за один из самых важных титулов, нужно быть лучше всех. Я точно сделаю все, чтобы быть этим игроком в воскресенье», - приводит слова сербского теннисиста Большой теннис Украины.

Напоминаем, что сегодня Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв россиянина Аслана Карацева.