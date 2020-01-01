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Марченко одержал очередную победу на турнире в Италии

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Украинец продолжает поход за вторым титулом в Бьелле.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко обыграл поляка Камила Майхжака в матче второго раунда второго турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В этом матче Марченко после поражения в первом сете смог выиграть вторую и третью партии. На счету украинского теннисиста четыре выигранных брейк-пойнта из восьми против трех из восьми у Майхжака и победа со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Соперником Ильи Марченко в четвертьфинале турнира в Бьелле станет итальянский теннисист Андреас Зеппи, обыгравший словака Мартина Клижана. С ним Марченко уже играл три раза и дважды победил. В последний раз украинец встретился с Зеппи пять лет назад. 

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Теги: АТР, Челленджер, Илья Марченко
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