Калинина уверенно обыграла Якшич на турнире ITF в Орландо

Ангелина Калинина одержала очередную убедительную победу.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах обыграла сербку Йовану Якшич во втором раунде турнира Мирового тура ITF в Орландо.

В первом сете только при счете 5:0 в пользу Калининой сербская теннисистка смогла выиграть два гейма, после чего украинка закрыла сет счетом 6:2, реализовав брейк-пойнт.

Второй сет Калинина также могла выигрывать очень крупно. При счете 5:1 она подавала два матчбола, однако проиграла гейм и победу пришлось отложить до следующей своей подачи — 6:3 и украинская теннисистка проходит дальше.

В третьем раунде Ангелина Калинина может сыграть против первого номера посева, американской теннисистки Анны Анисимовой, если та обыграет свою соотечественницу Клэр Лю.