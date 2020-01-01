Цуренко может выступить на турнире в Аделаиде

Леся Цуренко попала в список запасных на квалификацию.

Украинская теннисистка Леся Цуренко может выступить на турнире WTA Adelaide International, который пройдет в Австралии с 21 по 27 февраля, сообщает Большой теннис Украины.

Цуренко попала в список запасных на квалификацию и находится в нем под пятым номером, но с учетом большого количества снявшихся с основной сетки, шансы у Цуренко сыграть на этом турнире достаточно высокие.

По этому поводу украинка в своем Instagram-аккаунте выложила видео с центрального корта турнира, которое подписала словами «Привет, Аделаида!».

Напоминаем, что это будет уже третий для Цуренко турнир в Австралии. Предыдущие два она завершала проигрышами на ранних стадиях основной сетки.