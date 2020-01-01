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Финал Кубка Билли Джин Кинг перенесен на неопределенный срок

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Матч сборных Украины и Японии этот перенос не затронет .
Финал Кубка Билли Джин Кинг перенесен на неопределенный срок
Getty Images

Финал Кубка Билли Джин Кинг, который должен был начаться 13 апреля в венгерском Будапеште, перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.

По информации источника, причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Рассматривались несколько сценариев, в том числе проведение соревнований за закрытыми дверьми.

Новые даты проведения финала Кубка Билли Джин Кинг пока не определены, однако предполагается, что он пройдет до конца нынешнего года.

Матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в том числе встреча сборных Украины и Японии, пройдут в запланированные сроки — 16-17 апреля.

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Теги: ITF, FedCup, финал, сборная Украины, сборная Японии
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