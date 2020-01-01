Финал Кубка Билли Джин Кинг перенесен на неопределенный срок

Матч сборных Украины и Японии этот перенос не затронет .

Финал Кубка Билли Джин Кинг, который должен был начаться 13 апреля в венгерском Будапеште, перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.

По информации источника, причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Рассматривались несколько сценариев, в том числе проведение соревнований за закрытыми дверьми.

Новые даты проведения финала Кубка Билли Джин Кинг пока не определены, однако предполагается, что он пройдет до конца нынешнего года.

Матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в том числе встреча сборных Украины и Японии, пройдут в запланированные сроки — 16-17 апреля.