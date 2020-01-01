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Снигур уступила во втором раунде турнира ITF в Германии

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Украинка в двух сетах проиграла немецкой теннисистке Юли Нимайер.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на турнире Мирового тура ITF AK Ladies Open в немецком Альтенкирхене, проиграв во втором раунде немецкой теннисистке Юли Нимайер.

Уже на старте первого сета Снигур не реализовала три брейк-пойнта, проиграла три гейма подряд и снова не реализовала брейк-пойнт. К концу первого сета украинка, казалось, выровняла игру, хотя и уступила 3:6.

Однако во втором сете Нимайер снова выиграла два гейма подряд, при чем Снигур не реализовала очередной брейк-пойнт, и довела партию до крупной победы со счетом 6:1.

За этот матч Снигур не подала ни одного эйса против семи и допустила две двойные ошибки против одной у Нимайер.

Напоминаем, что американка Дженнифер Брэди впервые в своей карьере вышла в финал турнира Большого Шлема.

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Теги: ITF, Дарья Снигур
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