Дженнифер Брэди — Каролина Мухова: видеообзор полуфинала Australian Open

Американка впервые в карьере вышла в финал мэйджора.

Дженнифер Брэди Getty Images

Американская теннисистка Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинальном матче Australian Open.

За матч Брэди подала восемь эйсов против одного, и реализовала три брейк-пойнта из трех против трех из семи у Муховой. Также обе теннисистки совершили по две двойные ошибки.

Финальнеый матч Australian Open станет для Дженнифер Брэди первым финалом мэйджора в карьере. В нем она сыграет против японки Наоми Осаки, которая обыграла соотечественницу Брэди Серену Уильямс.