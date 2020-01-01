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Дженнифер Брэди — Каролина Мухова: видеообзор полуфинала Australian Open

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Американка впервые в карьере вышла в финал мэйджора.

Дженнифер Брэди
Дженнифер Брэди
Getty Images

Американская теннисистка Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинальном матче Australian Open.

За матч Брэди подала восемь эйсов против одного, и реализовала три брейк-пойнта из трех против трех из семи у Муховой. Также обе теннисистки совершили по две двойные ошибки.

Финальнеый матч Australian Open станет для Дженнифер Брэди первым финалом мэйджора в карьере. В нем она сыграет против японки Наоми Осаки, которая обыграла соотечественницу Брэди Серену Уильямс. 

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Теги: WTA, Australian Open, Дженнифер Брэди, Каролина Мухова
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