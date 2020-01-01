Брэди впервые в карьере вышла в финал турнира Большого Шлема

Дженнифер Брэди в полуфинале обыграла Каролину Мухову.

Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинале Australian Open.

Первый гейм прошел при достаточно равной игре. Обе теннисистки выиграли по два гейма подряд, при чем при счете 2:0 Брэди уступила, имея два геймбола. Затем, после двух обменов выигранными геймами на своих подачах американка забрала два гейма подряд и выиграла сет 6:4.

Во втором сете инициативу прочно захватила Мухова, которая в первом гейме не реализовала один брейк-пойнт из трех, однако довела до победы и этот гейм, и, в последствии, забрала сет со счетом 6:3.

В решающем, третьем сете снова была равная борьба, которая продлилась десять геймов. В последнем, десятом гейме, Мухова трижды создавала брейк-пойнты, однако ни олин реализовать не сумела. Брэди выиграла гейм и сет — 6:4.

Таким образом Дженнифер Брэди впервые в своей карьере вышла в финал мэйджора. Доселе лучшим результатом американки на главных турнирах сезона был полуфинал US Open в прошлом году.