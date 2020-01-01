Наоми Осака — Серена Уильямс: видеообзор полуфинала Australian Open

Японка стала финалисткой австралийского мэйджора.

Наоми Осака Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:4 в полуфинальном матче Australian Open.

За этот матч Осака подала шесть эйсов против трех, сделала восемь двойных ошибок против одной и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех против двух из семи у американской теннисистки.

Соперницей Осаки в финале Australian Open станет американская теннисистка Дженнифер Брэди, для которой это будет первый финал мэйджора в карьере.