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Наоми Осака — Серена Уильямс: видеообзор полуфинала Australian Open

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Японка стала финалисткой австралийского мэйджора.

Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:4 в полуфинальном матче Australian Open.

За этот матч Осака подала шесть эйсов против трех, сделала восемь двойных ошибок против одной и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех против двух из семи у американской теннисистки.

Соперницей Осаки в финале Australian Open станет американская теннисистка Дженнифер Брэди, для которой это будет первый финал мэйджора в карьере.

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Теги: WTA, Australian Open, Наоми Осака
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