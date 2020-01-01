Переключиться на мобильную версию

Новак Джокович — Аслан Карацев: видеообзор матча Australian Open

Комментариев: 0
Джокович вышел в свой девятый в карьере финал австралийского мэйджора.

Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл со счетом 6:3, 6:4, 6:2 россиянина Аслана Карацева в матче полуфинала Australian Open.

В этом матче Джокович подал 17 эйсов против шести и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи против двух из пяти у российского теннисиста. Также оба соперника совершили по две двойные ошибки.

Другого финалиста Australian Open завтра определят греческий теннисист Стефанос Циципас и еще один россиянин Даниил Медведев.

Поделись:
Теги: АТР, Новак Джокович, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь