Новак Джокович — Аслан Карацев: видеообзор матча Australian Open

Джокович вышел в свой девятый в карьере финал австралийского мэйджора.

Новак Джокович Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл со счетом 6:3, 6:4, 6:2 россиянина Аслана Карацева в матче полуфинала Australian Open.

В этом матче Джокович подал 17 эйсов против шести и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи против двух из пяти у российского теннисиста. Также оба соперника совершили по две двойные ошибки.

Другого финалиста Australian Open завтра определят греческий теннисист Стефанос Циципас и еще один россиянин Даниил Медведев.