Джокович - о выходе в финал Australian Open: Карацеву нужно поаплодировать

Серб поздравил российского теннисиста с дебютом на Открытом чемпионате Австралии.

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал уверенную победу над Асланом Карацвым (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале Australian Open.

После матча серб поделился мнением о феноменальной игре Карацева.

"Ему нужно поаплодировать. Огромные поздравления. На дебютном Шлеме он вышел в полуфинал - по-моему, такого еще не было в истории тенниса. Он молодец, провел отличный турнир".

"I'm gonna take the popcorn and enjoy it."



Let us know if you need any @DjokerNole, we've got heaps 🍿🍿🍿#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/FTeCFy2Nvo — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021

О состоянии здоровья перед финалом AO:

"По ходу турнира лучше я себя не чувствовал. Ничего не болело. Провел лучший матч турнира. Я в восторге.

Наверное, я потренируюсь в один из двух дней до финала - скорее всего, в тот, что ближе к матчу. Но сейчас важно восстановиться. Я хорошо чувствую мяч, хорошо играю, мне хватает игровой практики. Поэтому сейчас нужно просто собрать силы для самого важного матча", - приводит слова Джоковича пресс-служба Australia Open.

Соперником серба в финале станет победитель пары Даниил Медведев - Стефанос Циципас.