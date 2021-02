Джокович - о выходе в финал Australian Open: Карацеву нужно поаплодировать

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал уверенную победу над Асланом Карацвым (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале Australian Open.

После матча серб поделился мнением о феноменальной игре Карацева.

"Ему нужно поаплодировать. Огромные поздравления. На дебютном Шлеме он вышел в полуфинал - по-моему, такого еще не было в истории тенниса. Он молодец, провел отличный турнир".

"I'm gonna take the popcorn and enjoy it."



Let us know if you need any @DjokerNole, we've got heaps 🍿🍿🍿#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/FTeCFy2Nvo