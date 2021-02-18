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Джокович - о выходе в финал Australian Open: Карацеву нужно поаплодировать

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Серб поздравил российского теннисиста с дебютом на Открытом чемпионате Австралии.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал уверенную победу над Асланом Карацвым (6:3, 6:4, 6:2) в полуфинале Australian Open.

После матча серб поделился мнением о феноменальной игре Карацева.

"Ему нужно поаплодировать. Огромные поздравления. На дебютном Шлеме он вышел в полуфинал - по-моему, такого еще не было в истории тенниса. Он молодец, провел отличный турнир".

О состоянии здоровья перед финалом AO:

"По ходу турнира лучше я себя не чувствовал. Ничего не болело. Провел лучший матч турнира. Я в восторге.

Наверное, я потренируюсь в один из двух дней до финала - скорее всего, в тот, что ближе к матчу. Но сейчас важно восстановиться. Я хорошо чувствую мяч, хорошо играю, мне хватает игровой практики. Поэтому сейчас нужно просто собрать силы для самого важного матча", - приводит слова Джоковича пресс-служба Australia Open.

Соперником серба в финале станет победитель пары Даниил Медведев - Стефанос Циципас.

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Теги: Новак Джокович, теннис, Australian Open
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