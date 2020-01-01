Джокович уверенно вышел в финал Australian Open

Первая ракетка мира продолжает бороться за первенство турнира "Большого шлема".

В четверг на Australian Open квалифаер Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Поединок длился 1 час 55 минут и завершился победой серба в трех сетах. По ходу встречи Джокович подал 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовали 6 из 7-ми брейк-поинта. На счету Карацева 6 подач навылет, 2 из 5 реализованных брейк-поинта и 2 двойные ошибки.

Australian Open, полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Аслан Карацев (Россия) - 6:3, 6:4, 6:2

Соперником серба в финале станет победитель пары Даниил Медведев - Стефанос Циципас.