Осака пробилась в финал Australian Open
Серена Уильямс зачехлила ракетку в полуфинале турнира.
Третья ракетка мира Наоми Осака продлила победную серию. В полуфинале Australian Open японская теннисистка уверенно выиграла у американки Серены Уильямс (10-й номер посева).
Поединок продолжался1 час и 15 минут.
В обеих партиях японка сделала по два брейка, а американка по 1 разу забрала гейм на чужой подаче.
Осака сделала 6 эйсов и 8 раз ошиблась на подаче, в то время как Уильямс 3 раза подала навылет и единожды допустила двойную ошибку.
Australian Open 2021. Женщины. 1/2 финала
Наоми Осака (Япония) [3] – Серена Уильямс (США) [11] – 6:3, 6:4
За титул с Наоми соперничать будет сильнейшая из противостояния Каролина Мухова (Чехия) - Дженнифер Брэйди (США).
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