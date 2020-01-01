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Осака пробилась в финал Australian Open

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Серена Уильямс зачехлила ракетку в полуфинале турнира.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Третья ракетка мира Наоми Осака продлила победную серию. В полуфинале Australian Open японская теннисистка уверенно выиграла у американки Серены Уильямс (10-й номер посева).

Поединок продолжался1 час и 15 минут.

В обеих партиях японка сделала по два брейка, а американка по 1 разу забрала гейм на чужой подаче.

Осака сделала 6 эйсов и 8 раз ошиблась на подаче, в то время как Уильямс 3 раза подала навылет и единожды допустила двойную ошибку.

Australian Open 2021. Женщины. 1/2 финала

Наоми Осака (Япония) [3] – Серена Уильямс (США) [11] – 6:3, 6:4

За титул с Наоми соперничать будет сильнейшая из противостояния Каролина Мухова (Чехия) - Дженнифер Брэйди (США).

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Теги: Australian Open, WTA, Наоми Осака
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