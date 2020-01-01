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Джокович установил новый рекорд АТР

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Сербский теннисист вновь вписал свое имя в историю.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович вновь вписал свое имя в историю мужского профессионального тенниса, сообщаерт официальный Twitter-аккаунт АТР.

После поражения Рафаэля Надаля в четвертьфинале Australian Open от Стефаноса Циципаса Джокович установит рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира. После очередного обновления мирового рейтинга 8 марта Джокович будет находиться на его вершине уже 311 недель.

Предыдущий рекорд принадлежал швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который был первой ракеткой мира в течение 310 недель — до 2018 года. Швейцарец, однако, удерживает рекорд по количеству недель первым номером рейтинга АТР подряд — 237 против 122 у Джоковича.

Напоминаем, что в червертьфинале Australian Open Новак Джокович в четырех сетах обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. 

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Теги: АТР, Новак Джокович, рейтинг
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