Калинина уверенно стартовала на турнире ITF в США

Украинка без проблем обыграла теннисистку из Грузии.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенной победой над грузинкой Екатерине Горгодзе начала выступления на турнире Мирового тура ITF в американском Орландо.

В первом сере Калинина выиграла четыре гейма подряд, потом упустила гейм, подавая геймбол. После реализованного в шестом гейме брейк-пойнта украинская теннисистка снова не смогла добиться успеха, имея два геймбола и уступила еще один гейм на подаче Горгодзе. Однако этот гейм стал последним, который грузинке удалось выиграть — Калинина забрала следующую свою подачу и выиграла сет 6:2.

А второй сет прошел при полной доминации украинской теннисистки, которая выиграла его с сухим счетом, не реализовав два брейк-пойнта и отыграв один — 6:0.

За этот матч Калинина подала четыре эйса против нуля, допустила шесть двойных ошибок против трех и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов при двух и четырех у Горгодзе.

Во втором раунде турнира в Орландо Ангелина Калинина сыграет против сербской теннисистки Йованы Йович, которая в трех сетах обыграла американку Софию Уиттл.