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Надаль: Я допустил несколько ошибок, которые не должен был допускать

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Вторая ракетка мира неожиданно проиграл греку Циципасу в четвертьфинале Australian Open.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал матч четвертьфинала Australian Open, в котором он уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.

По словам испанца, жаловаться ему не на что и, в целом, он старался сохранять позитивный настрой, однако допустил несколько ошибок, которые стали решающими.

«Думаю, что я допустил несколько ошибок, которые не должен был допускать. Не будь этих ошибок, я бы победил. Вот и вся история. Думаю, что Стефанос отлично отыграл в четвертом и пятом сетах. Я боролся, провел пару плохих геймов. Стефанос – молодец, он сыграл лучше на важных очках, а в целом это был равный матч. Мне не на что жаловаться, я старался сохранять положительный настрой во время матча, бороться. Этого не хватило, но иногда просто бывает тяжело» - приводит слова Надаля Большой теннис Украины.

Также первая ракетка мира отметил, что сегодня его уже не беспокоила травмированная спина, из-за которой он ранее пропустил Кубок АТП и которая напоминала о себе на протяжении всего Australian Open.

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