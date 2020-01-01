Циципас: Я был в какой-то нирване — просто играл, не думая

Стефанос Циципас неожиданно обыграл вторую ракетку мира.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Australian Open.

По словам грека, победа над Надалем этот момент, которых в его карьере было очень немного.

«Суть в том, что я вообще мало о чем думал. В моей голове ничего не происходило, я был в какой-то нирване: просто играл, не думая. То есть думал, но совсем немного, фокусировался на каждой подаче, на каждом ударе. В третьем сете я внес некоторые изменения, поменял точки, в которые хотел попасть. Старался не торопиться, задержаться на корте еще немного, думаю, это помогло.

И потом просто как будто все мысли отключились, я играл гораздо свободнее, как будто меня это совсем не волнует. От этого мой уровень игры стал выше. Не знаю, но уступая 0-2 по сетам, я не злился на себя. Я старался расслабиться, сосредоточиться на настоящем, но не напрягаться, внести некоторые коррективы. Мне кажется, что даже отсутствие болельщиков на трибунах помогло мне. Я не уверен, но я все время оставался спокойным. У меня не было ни больших, ни малых ожиданий, я был в гармонии» - приводит слова греческого теннисиста Большой теннис Украины.

Также Циципас сказал, что, в принципе, не стоит сравнивать его матч с Надалем и игру против Новака Джоковича на Ролан Гаррос.