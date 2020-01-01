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Барти: Во втором сете я немного растеряла свою игру

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Первая ракетка мира выбыла в четвертьфинале Australian Open.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свой вылет в четвертьфинале Australian Open от чешки Каролины Муховой.

По словам первой ракетки мира, она хотела бы сыграть матч против Муховой лучше.

«Я старалась не фокусироваться на моей сопернице, главное было показывать свой теннис. Во втором сете и в дальнейшем я немного растеряла свою игру, не сумела продолжить свой успех после первой партии. Конечно, это разочаровывает. Мы с командой вынесли урок из этого матча», - приводит слова Барти Большой теннис Украины.

Также австралийская теннисистка рассказала о том, что, фактически, она сама позволила медицинскому тайм-ауту, который взяла Мухова, стать поворотным моментом матча.

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Теги: WTA, Australian Open, Эшли Барти
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