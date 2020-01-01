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Мухова: Не знаю, как мне удается совершать камбэки

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Каролина Мухова прокомментировала победу в четвертьфинале Australian Open.
Каролина Мухова
Каролина Мухова
Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Эшли Барти в четвертьфинальном матче Australian Open.

В матче против Барти чешка проиграла первый сет, однгако смогла соверишить камбек и победить в трех сетах.

«Как мне удается совершать камбэки? Честно говоря не знаю. Похоже медленный старт матча - это уже моя традиция, от которой у меня пока не получается избавиться. Я стараюсь почувствовать мяч, не допускать простых ошибок с самого начала игры и я рада, что с каждым матчем я повышаю свой уровень тенниса», - приводит слова Муховой Большой теннис Украины.

Также чешская теннисистка рассказала о том, что на её первом ноутбуке обоями рабочего стола была фотография Род-Лэйвер-Арены, главного корта Australian Open.

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Теги: WTA, Australian Open, Каролина Мухова
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