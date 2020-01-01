Каролина Мухова — Эшли Барти: видеообзор четвертьфинала Australian Open

Чешская теннисистка выбила из мэйджора первую ракетку мира.

Чешка Каролина Мухова неожиданно обыграла первого номера посева, австралийскую теннисистку Эшли Барти со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале Australian Open.

В этом матче Мухова подала два эйса против трех и выиграла четыре брейк-пойнта из 11 против трех из 13 у австралийской теннисистки. Также обе спортсменки совершили по три двойные ошибки.

В полуфинальном матче Australian Open Мухова сыграет против американской теннисистки Дженнифер Брэди, которая также в трех сетах обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу.