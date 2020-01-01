Переключиться на мобильную версию

Мухова неожиданно обыграла Барти в четвертьфинале Australian Open

Комментариев: 0
Первая ракетка мира выбыла из домашнего мэйджора.
Каролина Мухова
Каролина Мухова
Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Мухова совершила одну из главных неожиданностей четвертьфинала Australian Open, в котором обыграла первого номера посева и первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии.

Австралийская теннисистка достаточно легко забрала первый сет, в котором проиграла только один гейм, и начала вторую партию с двух выигранных геймов кряду. Однако после этого Мухова проиграла лишь один гейм, в котором не реализовала брейк-пойнт, и выиграла сет со счетом 6:3.

В решающем, третьем сете чешская теннисистка захватила инициативу и лидировала от начала до конца, отдав лишь два гейма, выиграв сет со счетом 6:2 и матч.

В полуфинале Мухова сыграет против американской теннисистки Дженнифер Брэди, которая также в трех сетах обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу.

Поделись:
Теги: WTA, Australian Open, Эшли Барти, Каролина Мухова
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь