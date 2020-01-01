Мухова неожиданно обыграла Барти в четвертьфинале Australian Open

Первая ракетка мира выбыла из домашнего мэйджора.

Чешская теннисистка Каролина Мухова совершила одну из главных неожиданностей четвертьфинала Australian Open, в котором обыграла первого номера посева и первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии.

Австралийская теннисистка достаточно легко забрала первый сет, в котором проиграла только один гейм, и начала вторую партию с двух выигранных геймов кряду. Однако после этого Мухова проиграла лишь один гейм, в котором не реализовала брейк-пойнт, и выиграла сет со счетом 6:3.

В решающем, третьем сете чешская теннисистка захватила инициативу и лидировала от начала до конца, отдав лишь два гейма, выиграв сет со счетом 6:2 и матч.

В полуфинале Мухова сыграет против американской теннисистки Дженнифер Брэди, которая также в трех сетах обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу.