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Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль: видеообзор четвертьфинала Australian Open

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Грек совершил одну из главных неожиданностей австралийского мэйджора.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в пяти сетах со счетом 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5 обыграл второго номера посева, испанца Рафаэля Надаля в матче четвертьфинала Australian Open.

В этой игре Циципас подал 17 эйсов против 15, не сделал ни одной двойной ошибки против двух и реализовал два брейк-пойнта из пяти против трех из четырех у второй ракетки мира.

В полуфинале соперником Циципаса будет российский теннисист Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.

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Теги: АТР, Australian Open, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль
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