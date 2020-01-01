Надаль неожиданно проиграл Циципасу в четвертьфинале Australian Open

Греческий теннисист совершил камбэк, проиграв первые два сета.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль неожиданно уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в четвертьфинальном матче Australian Open.

Начало матча складывалось для испанского теннисиста практически идеально. Первый сет прошел в равной борьбе до счета 4:4, при котором Надаль выиграл два гейма подряд и забрал сет со счетом 6:4. А во второй партии второй номер посева и вовсе вел 5:1, потом один гейм проиграл и довел сет до победы 6:2.

В третьем сете у соперников не получалось выиграть гейм на подачах соперника и даже просто создать брейк-пойнты. Так игра дошла до счета 6:6, а на тай-брейке Циципас забрал три подачи соперника и выиграл сет 7:6.

Четвертая партия снова шла в равной борььбе, однако инициатива постепенно переходила к греческому теннисисту, который дважды мог забирать гейм на подачах Надаля, однако не реализовал три брейк-пойнта. Но с третьего раза греку это удалось и счет стал 5:4, после которого на своей подаче Циципас быстро забрал гейм и сет со счетом 6:4.

Решающий сет прошел по такому же сценарию — побеждая на своих подачах, соперники дошли до счета 5:5, при котором Циципас реализовал брейк-пойнт и забрал решающий гейм на своей подаче, хотя Надаль смог создать брейк-пойнт. 7:5 и Циципас выиграл этот матч.

В полуфинале греческий теннисист сыграет против россиянина Даниила Медведева, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.