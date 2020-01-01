Джокович: В матче со Зверевым чувствовал себя лучше всего

Первая ракетка мира прокомментировал четвертьфинал Australian Open.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал четвертьфинальный матч Australian Open против немецкого теннисиста Александра Зверева, который серб выиграл со счетом 6:7, 6:2, 6:4, 7:6.

По словам Джоковича, начиная со второго сета, он чувствовал себя лучше всего с тех пор, как получил травму в матче против Тэйлора Харри Фритца.

«Мне не удалось хорошо стартовать, понадобилось время, чтобы я вновь стал чувствовать себя лучше в плане передвижения по корту, ударов. К концу первой партии мне стало лучше и я сразу же лучше заиграл. Со второго сета и до конца матча я почувствовал себя лучше всего за все это время с того момента в матче с Тэйлором Фритцем, когда случилась травма. Это значит, что я на верном пути к восстановлению.

Сейчас восстановление для меня – это главная задача, поэтому я не буду тренироваться завтра. У меня нет необходимости тренироваться каждый день, потому что у меня достаточно матчевой практики, так что я направляю всю энергию на восстановление и стараюсь не делать резких движений», - приводит слова первой ракетки мира Большой теннис Украины.

В полуфинальном матче Новак Джокович сыграет против российского теннисиста Аслана Карацева, который обыграл болгарина Григора Димитрова.