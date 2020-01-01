Марченко прошел во второй раунд второго Челленджера в Италии

Украинец принимает участие во втором турнире в итальянской Бьелле.

Украинский теннисист Илья Марченко прошел во второй раунд турнира АТР серии Челленджер Biella Challenger Indoort 2 в Италии.

В первом раунде Марченко в трех сетах переиграл итальянского теннисиста Джулио Дзеппьери.

Первый сет матча прошел в равной борьбе, в которой оба спортсмена реализовали по брейк-пойнту. Дзеппьери, при этом, еще один не реализовал. Игра перешла в тай-брейк, в котором Марченко проиграл первую подачу, однако потом выиграл семь подряд и победил в сете со счетом 7:5.

Во втором сете равная борьба продолжилась, однако при счете 4:4 итальянский теннисист выиграл гейм на подаче украинца, после чего забрал и свою подачу, таким образом выиграв сет со счетом 6:4.

Третий, решающий сет, прошел под диктовку украинского теннисиста, который повел 4:1, а затем забрал две свои подачи подряд и выиграл сет со счетом 6:3 и весь матч.

Всего за матч Марченко подал девять эйсов против пяти, и реализовал три брейк-пойнта из пяти против трех из восьми у Дзеппьери. Также оба теннисиста сделали по четыре двойные ошибки.

Во втором раунде Челленджера в Бьелле Илья Марченко сыграет против польского теннисиста, пятого номера посева Камила Майхжака, который в двух сетах обыграл словенца Блажа Ролу.