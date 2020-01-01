Сачко выбыл в первом раунде Челленджера в Чили
Украинец уступил первому номеру посева.
Украинский теннисист Виталий Сачко выбыл из первого розыгрыша турнира АТР серии Челленджер в чилийском Консепсьоне.
В первом раунде соперником Сачко был первый номер посева Федерико Кориа из Аргентины, которому украинец уступил в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.
Оба сета прошли по одинаковому сценарию — украинец проигрывал пять геймов подряд, однако потом отыгрывал только два. В первом сете Сачко мог выиграть третий гейм, но проиграл, подавая два геймбола. А вторая партия могла закончиться с сухим счетом, однако на этот раз два матчбола не реализовал Кориа.
Напоминаем, что украинская теннисистка Дарья Снигур в трехчасовом матче обыграла хорватку Яну Фетт в первом раунде турнира ITF в Германии.
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