Сачко выбыл в первом раунде Челленджера в Чили

Украинец уступил первому номеру посева.

Украинский теннисист Виталий Сачко выбыл из первого розыгрыша турнира АТР серии Челленджер в чилийском Консепсьоне.

В первом раунде соперником Сачко был первый номер посева Федерико Кориа из Аргентины, которому украинец уступил в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

Оба сета прошли по одинаковому сценарию — украинец проигрывал пять геймов подряд, однако потом отыгрывал только два. В первом сете Сачко мог выиграть третий гейм, но проиграл, подавая два геймбола. А вторая партия могла закончиться с сухим счетом, однако на этот раз два матчбола не реализовал Кориа.

Напоминаем, что украинская теннисистка Дарья Снигур в трехчасовом матче обыграла хорватку Яну Фетт в первом раунде турнира ITF в Германии.