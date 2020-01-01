Снигур одержала сложную победу на старте турнира в Германии

Дарья Снигур в трех сетах обыграла хорватку Яну Фетт.

Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла во второй раунд турнира ITF AK Ladies Open в немецком Альтенкирхене.

В матче, который длился почти три часа, обе спортсменки не очень хорошо играли на своих подачах. В четвертом гейме первого сета Снигур неудачно подавала два матчбола, а при счете 5:5 украинка не реализовала пять бренйк-пойнтов, отдав в итоге сет со счетом 6:7.

Во втором сете проигранные матчболы и нереализованные брейк-пойнты у обеих теннисисток продолжились, однако при счете 2:2 Снигур выиграла три гейма подряд, отдала гейм на подаче Фетт, порсле чего на своей подаче выиграла сет 6:3.

После этой победы в третьем сете украинская теннисистка уже не отдавала лидерства в партии и матче, однако снова не реализовала несколько брейк-пойнтов. Тем не менее, Снигур достаточно уверенно выиграла сет со счетом 6:3 и этим довела матч до победы.

За время матча Снигур не подала ни одного эйса против семи, однако сделала лишь одну двойную ошибку после десяти и выиграла девять брейк-пойнтов из 22 против шести из 11 у Фетт.

Соперница украинской теннисистки во втором раунде турнира в Германии определится в матче между четвертой сеянной бельгийкой Исалин Бонавентюр и немецкой теннисисткой Юли Нимайер.