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Серена Уильямс — Симона Халеп: видеообзор четвертьфинала Australian Open

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Экс-первая ракетка мира обыграла второго номера посева.

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 обыграла второго номера посева, румынку Симону Халеп в матче четвертьфинала Australian Open.

За этот матч Уильямс подала четыре эйса против нуля, совершила одну двойную ошибку против двух и реализовала шесть брейк-пойнтов из тринадцати против трех из четырех у Халеп.

В полуфинале соперницей Серены Уильямс будет японка Наоми Осака, которая также в двух сетах обыграла Се Сювэй из Тайваня.

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Теги: WTA, Australian Open, Серена Уильямс, Симона Халеп
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