Уильямс обыграла Халеп в четвертьфинале Australian Open

Второй номер посева не смогла ничего противопоставить американской теннисистке.

Американка Серена Уильямс обыграла второго номера посева, румынскую теннисистку Симону Халеп в четвертьфинальном матче Australian Open.

Оба сета завершились с одинаковым счетом 6:3. Однако в первой партии Халеп пыталась навязать борьбу Уильямс — спортсменки по очереди выиграли по два гейма пордряд, однако дальше румынка смогла выиграть лишь один гейм.

Во втором сете Халеп повела со счетом 3:1, после чего Уильямс выиграла пять геймов подряд.

В полуфинале Серена Уильямс сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки, которая также в двух сетах обыграла спортсменку из Тайваня Се Сювэй.