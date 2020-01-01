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Уильямс обыграла Халеп в четвертьфинале Australian Open

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Второй номер посева не смогла ничего противопоставить американской теннисистке.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американка Серена Уильямс обыграла второго номера посева, румынскую теннисистку Симону Халеп в четвертьфинальном матче Australian Open.

Оба сета завершились с одинаковым счетом 6:3. Однако в первой партии Халеп пыталась навязать борьбу Уильямс — спортсменки по очереди выиграли по два гейма пордряд, однако дальше румынка смогла выиграть лишь один гейм.

Во втором сете Халеп повела со счетом 3:1, после чего Уильямс выиграла пять геймов подряд.

В полуфинале Серена Уильямс сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки, которая также в двух сетах обыграла спортсменку из Тайваня Се Сювэй.

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Теги: WTA, Australian Open, Симона Халеп, Серена Уильямc
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