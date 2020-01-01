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Новак Джокович — Александр Зверев: видеообзор четвертьфинала Australian Open

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Первая ракетка мира одержал трудную победу над немецким теннисистом.

Серб Новак Джокович одержал непростую победу в четырех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:4, 7:6 над немецким теннисистом Александром Зверевым.

За матч Джокович подал 23 эйса против 21-го и реализовал шесть брейк-пойнтов из девять против трех из 12 у немецкого теннисиста. Также соперники совершили по пять двойных ошибок.

В полуфинале первый номер посева сыграет против россиянина Аслана Карацева, который выиграл матч против болгарского теннисиста Григора Димитрова.

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Теги: ATP, Australian Open, Новак Джокович
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