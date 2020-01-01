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Джокович обыграл Зверева в четвертьфинале Australian Open

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Сербский теннисист в 39-й раз вышел в полуфинал мэйджора.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл в четырех сетах немецкого теннисиста Александра Зверева в четвертьфинале Australian Open.

Первый сет остался за Зверевым, который уверенно начал двумя выигранными геймами подряд, не реализовал два брейк-пойнта и не давал титулованному сербу получить преимущество до самого тай-брейка, который выиграл и забрал сет со счетом 7:6.

Однако во втором сете Джокович доминировал Выиграл четыре сета кряду, после чего довел партию до победы со счетом 6:2. Начало третьего сета было опять за Зверевым, который в определенный момент повел со счетом 4:1. Но после этого первая ракетка мира выиграл пять геймов подряд и сет со счетом 6:4.

Четвертый сет стал решающим в этом матче. Сопернрики выиграли по три гейма кряду — сначала Зверев, потом Джокович, после чего по очереди забирали свои подачи, а на тай-брейке сильнее был сербский теннисист — 7:6.

Таким образом, Новак Джокович в 39-й ораз в карьере прошел в полуфинал турнира Большого Шлема, где сыграет против россиянина Аслана Карацева, неожиданно обыгравшего болгарского теннисиста Григора Димитрова.

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Теги: ATP, Australian Open, Новак Джокович
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