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Киченок вылетела с парного разряда Australian Open

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Людмила Киченок с паре с Еленой Остапенко покинули парный турнир.
Киченок и Остапенко
Киченок и Остапенко
Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко проиграли в матче против четвертых сеяных на Открытом чемпионате Австралии и покинули парный турнир.

В матче третьего раунда Людмила Киченоки Елена Остапенко проиграли американо-нидерландской паре Николь Меликар и Деми Схюрс 2:6, 4:6.

Киченок и Остапенко реализовали 2 брейкпоинта из 3, их соперницы - 5 из 11.

Добавим, что Людмила Киченок впервые так далеко пошла по сетке на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open

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Теги: Людмила Киченок, теннис, Australian Open
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