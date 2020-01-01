Киченок вылетела с парного разряда Australian Open

Людмила Киченок с паре с Еленой Остапенко покинули парный турнир.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко проиграли в матче против четвертых сеяных на Открытом чемпионате Австралии и покинули парный турнир.

В матче третьего раунда Людмила Киченоки Елена Остапенко проиграли американо-нидерландской паре Николь Меликар и Деми Схюрс 2:6, 4:6.

Киченок и Остапенко реализовали 2 брейкпоинта из 3, их соперницы - 5 из 11.

Добавим, что Людмила Киченок впервые так далеко пошла по сетке на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open