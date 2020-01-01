Свитолина - о вылете с Australian Open: Я допускала слишком много ошибок

Украиская теннисистка назвала причины поражения в 1/8 финала Australian Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после вылета с Australian Open не сумела выделить один фактор своего поражения американке Джессике Пегуле.

"Для меня это не был хороший день, я допускала слишком много ошибок. Тяжело выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание разных факторов. Пегула также сыграла довольно хорошо, мне было тяжело найти ритм.

Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово, а сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не складывалось в мою пользу. Я не смогла это перебороть.

Немного были и физические проблемы, но в целом я просто не могла сфокусироваться, не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала слишком много ошибок, мне не хватало концентрации.

Я уже много лет играю, провела разные матчи, поэтому я знаю, что всегда есть шанс вернуться. Я старалась бороться. Во второй партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это очень расстраивает, потому что до этого я чувствовала себя очень хорошо. И когда случается такой день – это большое разочарование", - отметила Свитолина.