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Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, уступив Пегуле

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Украинка уступила американской теннисистке в трех сетах.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open-2021.

В матче четвертого круга Свитолина, посеяная под 5-м номером, проиграла американке Джессике Пегуле - 4:6, 6:3, 3:6.

Украинка неудачно начала матч и в первом сете у нее не было ни одного брейкпойнта, тогда как Пегуле хватило реализовать один из четырех в седьмом гейме.

Во втором сете американка стала больше ошибаться, чем воспользовалась Свитолина и забрала сет в свою пользу, но в третьем ситуация вернулись к тому, что было в начале игры.

Джессика Пегула
Джессика Пегула
Getty Images

В решающем сете Пегула лидировала с брейком 4:1, Свитолиной удалось сократить отставание до 3:4, но затем украинка потеряла еще один гейм на своей подаче.

В четвертого матчбола Пегула оформила дебютную для себя победу над теннисисткой из топ-10, а также первый в карьере четвертьфинал турнира Большого шлема.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Игра продолжалась 1 час 58 минут. На счету Свитолиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7, тогда как у Пегулы 4 эйса, 2 двойных ошибки и 4 из 14 реализованных брейк-пойнта.

За место в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Пегула поборется с соотечественницей Дженнифер Брэйди.

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Теги: Элина Свитолина, Джессика Пегула, теннис
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